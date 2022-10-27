مبيعات "ماكدونالدز" تفوق التوقعات رغم تباطؤ إنفاق المستهلكين

فاقت مبيعات شركة الوجبات السريعة ماكدونالدز، توقعات المحللين في الربع الثالث، على الرغم من تباطؤ إنفاق المستهلكين ذوي الدخل المنخفض في النصف الأول من العام، بعد أن رفعت الشركة أسعار وجباتها بسبب ارتفاع أسعار المكونات وأجور العمالة.

زادت المبيعات بنسبة 9.5٪ في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، متجاوزة التوقعات البالغة 5.8٪. وبلغت الإيرادات 5.87 مليار دولار، فوق متوسط التقديرات عند 5.71 مليار دولار، لكنها منخفضة بواقع 5% عن الربع السابق بسبب تأثير الدولار القوي.

مادة اعلانية

وانخفض صافي دخل ماكدونالدز بنسبة 8٪ إلى 1.98 مليار دولار.

هذه الأخبار أثرت إيجاباً على أسهم الشركة التي ارتفعت 2% في تداولات ما قبل الافتتاح.