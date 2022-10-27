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زهرة الواحة للتجارة
زهرة الواحة للتجارة
سوق السعودية

تراجع أرباح "زهرة الواحة" في الربع الثالث 94%

10.33 مليون ريال أرباح "زهرة الواحة" خلال 9 أشهر

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة زهرة الواحة للتجارة "الواحة"، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 94.35% في الربع الثالث من 2021، لتصل إلى 421.8 ألف ريال، مقارنة بنحو 7.47 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "الواحة" بنسبة 89.47% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بأرباح نحو 4 ملايين ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت زهرة الواحة للتجارة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الانخفاض في صافي ربح الشركة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة، وارتفاع تكاليف التمويل، بالإضافة إلى ارتفاع خسائر التغير فى القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

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وأظهرت النتائج، نمو صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة في التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 76.54% إلى 10.33 مليون ريال، مقارنة مع 44.07 مليون ريال في الفترة المناظرة من عام 2021.

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