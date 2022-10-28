إنتاج تويوتا الفصلي يرتفع 30٪.. لكن نقص قطع الغيار مستمر

قالت شركة تويوتا موتور، اليوم الجمعة، إن إنتاجها العالمي قفز 30% في الربع المنتهي في سبتمبر، لكنها حذرت من أن نقص أشباه الموصلات والأجزاء الأخرى التي تسببت في اضطراب صناعة السيارات سيظل يقيد الإنتاج في الأشهر المقبلة.

أنتجت تويوتا 887733 سيارة على مستوى العالم في سبتمبر، وهو رقم قياسي لشهر واحد وقفزة بنسبة 73٪ عن نفس الشهر من العام السابق.

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لكن متحدثاً باسم تويوتا حذر من أنها لا ترى المكاسب في إنتاج سبتمبر "مستدامة"، وقال للصحافيين: "سوف نتجنب وصف هذا بأنه انتعاش".

في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ارتفعت المبيعات العالمية بنسبة 4٪، وفقًا لحسابات رويترز بناءً على إفصاحات الشركة.

وفي النصف الأول من السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل، أنتجت تويوتا 4481600 سيارة حول العالم، ما يقل بنسبة 5٪ عن الخطط الأولية لشركة صناعة السيارات.

جاء هذا الإعلان بعد أسبوع من إعلان تويوتا أنه من غير المرجح أن تحقق هدف إنتاج 9.7 مليون سيارة لهذا العام المالي، بسبب ندرة الرقائق. ولم تقدم توقعات جديدة.

وأفادت رويترز يوم الخميس، بأن تويوتا أبلغت العديد من الموردين أنها تحدد هدفًا عالميًا للسنة المالية الحالية عند 9.5 مليون سيارة، وأشارت إلى أن التوقعات قد تنخفض، اعتمادًا على المعروض من الصلب.

لكي تحقق تويوتا هذا الهدف المعدل، يجب أن يكون الإنتاج في النصف الثاني أعلى بنحو 12٪ من الأشهر الستة السابقة، بناءً على النتائج المعلنة.

وقالت تويوتا إن النقص في أشباه الموصلات أضر بإنتاج تويوتا في اليابان، أكثر من مصانعها في الخارج. وفي الربع المنتهي في سبتمبر، ارتفع إنتاج تويوتا المحلي بنسبة 10٪ فقط.

ومن المقرر أن تعلن تويوتا عن نتائج أرباحها الفصلية يوم الثلاثاء.