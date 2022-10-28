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أمازون

تراجع مبيعات "أمازون" الفصلية بشكل طفيف إلى 127.1 مليار دولار

تتوقع تباطؤ نمو المبيعات في موسم العطلات

دبي - العربية.نت
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تابعت شركة أمازون النتائج السلبية لشركات التكنولوجيا الأميركية، أمس، حيث أعلنت عن تراجع مبيعاتها بشكل طفيف في الربع الثالث من هذا العام، لتصل إلى 127 مليار دولار، لتأتي أقل من المتوقع.

فيما كان المحللون، توقعوا أن تبلغ المبيعات خلال هذه الفترة 127.5 مليار دولار.

لكن إعلان الشركة عن توقعات بتباطؤ نمو المبيعات في موسم العطلات، أثار المخاوف بشأن قدرة المستهلكين والشركات على الإنفاق في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

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