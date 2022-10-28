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دبي لصناعات الطيران
دبي لصناعات الطيران
طيران

دبي لصناعات الطيران تقاضي 11 شركة تأمين بسبب طائرات عالقة في روسيا

بعد شهرين من شطبها ما يقرب من 600 مليون دولار

لندن - رويترز
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رفعت دبي لصناعات الطيران، وهي شركة لتأجير الطائرات، دعوى قضائية في لندن ضد 11 شركة تأمين، منها لويدز أوف لندن وإيه.آي.جي وتشب وسويس ري، بعد شهرين من شطبها ما يقرب من 600 مليون دولار بسبب 19 طائرة عالقة في روسيا.

كما حددت الدعوى المرفوعة لدى المحكمة العليا، شركات فيديليس إنشورانس آيرلاند، وإتش.دي.آي جلوبال سبيشياليتي، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وجريت ليكس إنشورانس، وغلوبال إيروسبيس أندارايتنج ماندجرز، وستار يوروب إنشورانس وأكسيس سبيشياليتي يوروب.

وقال متحدث باسم لويدز، إن شركة التأمين "ليست مخولة للإفصاح عن معلومات بشأن أي مطالبة أو بوليصة أو حامل بوليصة بعينهم".

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وأحجمت ميونيخ ري، الشركة الأم لجريت ليكس، وإيه.آي.جي وسويس ري، عن التعليق.

كما لم ترد شركات التأمين الأخرى وشركة دبي لصناعات الطيران على الفور على طلبات للتعليق.

لكن مؤجرين تعهدوا بملاحقة شركات التأمين منذ أن فقدوا السيطرة على أكثر من 400 طائرة مستأجرة قيمتها نحو 10 مليارات دولار بعد أن فرضت دول غربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا ومنعت موسكو الطائرات من المغادرة.

ورُفعت الدعوى في لندن بعد أربعة أشهر من تقديم شركة إيركاب، التي تتخذ من دبلن مقرا وهي أكبر مؤجر للطائرات في العالم، دعوى تأمين بقيمة 3.5 مليار دولار تتعلق بأكثر من 100 من طائراتها المحتجزة في روسيا.

وأشارت دبي لصناعات الطيران، التي قالت في أغسطس إنها شطبت 576.5 مليون دولار من طائراتها، في بيان نتائج نصف العام الصادر في الشهر نفسه، إلى أنها ليس لديها طريقة لتحديد ما إذا كانت هذه الطائرات ستُرد في أي وقت في المستقبل.

وأضافت أن لدى المجموعة تأمينا على الطائرات المعنية بموجب عدد من بوالص التأمين، وأنها قدمت مطالبات تأمين لاسترداد المبالغ المستحقة بموجب هذه البوالص.

ولم تعلن بعد تفاصيل الدعوى التي تم رفعها الأسبوع الماضي.

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