انخفاض أرباح "بروج" الإماراتية 6% إلى 4.26 مليار درهم في 9 أشهر

أعلنت شركة بروج بي إل سي "بروج" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الجمعة، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2022.

وأوضحت الشركة في بيان، أن أرباحها انخفضت 6% إلى 1.16 مليار دولار (نحو 4.26 مليار درهم) بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2022، قياسا بأرباح قدرها 1.23 مليار دولار (ما يعادل 4.51 مليار درهم) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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وأضافت "بروج" أنها حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 13.5% لتصل إلى 5.13 مليار دولار عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل نمو حجم المبيعات الإجمالية بنسبة 11.9% بما في ذلك ارتفاع في حجم مبيعات البولي بروبيلين بنسبة 14.7%.

وشهدت هذه الفترة نمواً في الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة بنسبة 7.9% على أساس سنوي بعد استكمال تشغيل الوحدة الخامسة الجديدة لإنتاج البولي بروبيلين بكامل طاقتها.

وحققت "بروج" خلال الربع الثالث من العام أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بقيمة 593 مليون دولار (2.17 مليار درهم)، وأرباحاً صافية بقيمة 308 مليون دولار (1.13 مليار درهم).

وأكدت الشركة التزامها بدفع 975 مليون دولار كتوزيعات أرباح للمساهمين عن السنة المالية 2022، ودفع 1.3 مليار دولار على الأقل عن السنة المالية 2023.