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ألفا ظبي القابضة تصبح الشركة الأم للدار
ألفا ظبي القابضة
سوق أبوظبي

أرباح "ألفا ظبي" ترتفع 150% إلى 9 مليارات درهم في 9 أشهر

الإيرادات زادت بنسبة 133% إلى 26.6 مليار درهم

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح ألفا ظبي القابضة، بنسبة 150% في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 9 مليارات درهم، مقارنة مع 3.6 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2021.

وقالت الشركة في بيان، إن زيادة الأرباح جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 133% إلى 26.6 مليار درهم، مقابل 11.4 مليار درهم في الأشهر التسعة المماثلة من العام السابق.

وتحسنت الإيرادات نتيجة مساهمات قوية من قطاع الرعاية الصحية الذي لا يزال يشهد طلباً قوياً، وقطاع العقارات والإنشاءات والقطاعات الصناعية، والتي لا تزال تمثل محفزات قوية لنمو المجموعة، وفق بيان "ألفا ظبي".

"ألفا ظبي" تستثمر 500 مليون دولار بشركة رعاية صحية أميركية شركات سوق أبوظبي "ألفا ظبي" تستثمر 500 مليون دولار بشركة رعاية صحية أميركية

وأشارت الشركة إلى أنها تمضي قُدُماً في عمليات الاستحواذ والاستثمارات ضمن استراتيجية نموّها، حيث أعلنت عن العديد من الصفقات الرئيسية خلال الربع الثالث من العام الجاري؛ شملت الاستحواذ (الخاضع للموافقات النهائية والتنظيمية) عبر مجموعة "بيور هيلث" التابعة لها على حصة أقلية في شركة "أردنت" للخدمات الصحية، وهي رابع أكبر مشغل خاص لمستشفيات الرعاية الحرجة في الولايات المتحدة، وسيعمل هذا الاستحواذ على توسيع وتنويع محفظة الرعاية الصحية المتنامية لألفا ظبي.

وذكرت "ألفا ظبي"، أن توسيع محفظتها خارج دولة الإمارات يؤتي ثماره، إذ ارتفعت الإيرادات من الاستثمارات الخارجية بنسبة 160% إلى 3.4 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وتحافظ المجموعة على ميزانية عمومية قوية محققةً زيادة كبيرة في إجمالي قيمة الموجودات التي وصلت إلى 109.1 مليار درهم، بارتفاع كبير مقارنةً عمّا كانت عليه نهاية عام 2021 على خلفية النشاط الاستثماري القوي ودمج البيانات المالية بالكامل لشركة الدار العقارية مع بيانات المجموعة.

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