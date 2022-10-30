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شركة التصنيع الوطنية
شركة التصنيع الوطنية
سوق السعودية

أرباح "التصنيع" الفصلية تهبط 95% إلى 17 مليون ريال

وتتراجع 39% إلى 623 مليون ريال في 9 أشهر من 2022

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة التصنيع الوطنية "التصنيع"، انخفاض صافي أرباحها بنسبة 94.9% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 17.1 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 333.4 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "التصنيع" بنسبة 94.2% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 297.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت "التصنيع" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة الشركة في أرباح المشاريع المشتركة والمبيعات نتيجة لانخفاض متوسط أسعار البيع والكميات المباعة لبعض المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع متوسط تكلفة المواد الأولية وتكاليف الشحن وتكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى بالرغم من انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومخصص الزكاة.

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تراجعت مبيعات "التصنيع" بنسبة 11.67% في الربع الثالث من 2022، إلى 887.1 مليون ريال، مقابل 1.004 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، تراجع صافي أرباح "التصنيع" بنسبة 38.8% إلى نحو 623.2 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.06 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.

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