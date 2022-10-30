أرباح "مجموعة تداول" تتراجع 23% إلى 89 مليون ريال في الربع الثالث
بسبب انخفاض الإيرادات التشغيلية مقابل نمو المصاريف التشغيلية
أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 22.66% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 89.1 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 115.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.
وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "مجموعة تداول" بنسبة 35.29% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة نحو 137.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.
وقالت "مجموعة تداول" في بيان لها، اليوم الأحد، إن تراجع صافي الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية مقابل نمو المصاريف التشغيلية.
انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.1% لتصل إلى 257.2 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2022 مقارنةً بـ 262.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في إيرادات التداول بسبب انخفاض أنشطة التداول بنسبة 18.7%.
وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 25% لتصل إلى 165.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2022 مقارنةً بـ 132.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، مدفوعةً بسبب الزيادة في أعداد الموظفين وذلك حسب خطة المجموعة.
وتراجع صافي أرباح "مجموعة تداول" بنسبة 23% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 367.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 477.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.
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