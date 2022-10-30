أكوا باور توقّع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وقّعت شركة أكوا باور، مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد هذا الأسبوع في الرياض.

وبحسب بيان لشركة أكوا باور، فإن الطرفين بموجب مذكرة التفاهم الموقّعة يواصلان تعاونها المشترك الذي بدأ منذ العام 2011، ويمتد خلال السنوات الخمس المقبلة عبر تمويل البنك مجموعة من مشاريع "أكوا باور" القائمة في أسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مادة اعلانية

ويجري التركيز من خلال المذكرة على تطوير المشاريع المرتبطة بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه بطرق مستدامة وصديقة للبيئة في أوزبكستان وأذربيجان ومصر، والتي تمتلك "أكوا باور" فيهم 9 مشاريع قائمة أو قيد التطوير في مراحلها الأخيرة حيث تتجه ثماني محطات ضمن تلك المشاريع نحو مصادر الطاقة المتجددة، بهدف دعم التحوّل المستدام في مجال الطاقة وإتاحة الوصول إلى خدمات الكهرباء والمياه، انسجاماً مع الأهداف البيئية المحلية والعالمية.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" بادي بادماناثان، إن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد مبادرة مهمة من المؤسسات المالية للإسهام في إيجاد حلول مستدامة لأزمة الاحتباس الحراري الملحّة، وتعكس رغبة الطرفين في مواصلة تعزيز العلاقات المشتركة القائمة بينهما منذ سنوات، وتؤكد الثقة التامّة بقدرة "أكوا باور" على لعب دور محوري في المساعي الهادفة إلى بناء مستقبل مستدام".