المملكة القابضة: نمتلك 4.85 مليون سهماً في "تويتر" بقيمة 986 مليون ريال

أعلنت شركة المملكة القابضة عن إنهاء تحويل أسهمها العامة المملوكة في شركة تويتر (شركة مساهمة عامة) والبالغ عددها 4.85 مليون سهماً وبقيمة تقارب الـ 986 مليون ريال (263 مليون دولار) إلى أسهم خاصة في الشركة الجديدة المالكة لـ"تويتر" (شركة خاصة).

وأضافت الشركة في بيان على تداول السعودية، اليوم الأحد، أن ذلك يتماشى مع استراتيجية الاستثمار طويل الأجل التي تميزت بها المملكة القابضة.

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وأوضحت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي جوهري لهذا التحويل على نتائج الأعمال.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الصفقة تمت بالتزامن مع تحويل أسهم "تويتر" الأخرى المملوكة لعدد من مساهمي شركة "تويتر" الحاليين بما فيها تلك المملوكة من قبل المكتب الخاص بالأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة).