سوق السعودية
"تبوك الزراعية" تحصل على صك تملك أراضٍ بمساحة 215 مليون متر مربع
الأرض تقع شمال تبوك
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أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية "تبوك الزراعية" صدور صك تملك أرض للشركة بمساحة 214.7 مليون متر مربع.
وأوضحت الشركة في بيان على تداول السعودية اليوم، أن وزارة العدل صدقت على تمليك شركة تبوك للتنمية الزراعية قطعة الأرض رقم (1) من المخطط رقم 1396 الواقع على بعد 53 كم شمال تبوك غرب سكة الحديد وأسفلت تبوك – حالة عمار بمدينة تبوك والبالغة مساحتها 212.5 مليون متر مربع.
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وأضافت أن وزارة العدل صدقت على تمليك شركة تبوك للتنمية الزراعية قطعة الأرض رقم (2) من المخطط رقم 1396 الواقع على بعد 53 كم شمال تبوك شرق سكة الحديد وغرب أسفلت تبوك – حالة عمار والبالغة مساحتها 2.26 مليون متر مربع.
وأشارت إلى أن الأثر المالي لاستلام الصك سيتم تحديده لاحقا حسب المعايير المحاسبية المعتمدة.
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