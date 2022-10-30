تراجع أرباح سابك 67% في الربع الثالث إلى 1.84 مليار ريال
بسبب ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع
تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 67.14% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 1.84 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 5.6 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.
وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "سابك" بنسبة 76.8% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 7.93 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.
وقالت "سابك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع، رغم زيادة في الكميات المباعة.
وأضافت أنها سجلت مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بمبلغ 0.51 مليار ريال.
بلغت إيرادات "سابك" 46.87 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، مقارنة بإيرادات نحو 43.7 مليار ريال في الربع المماثل من 2021، بارتفاع 7.25%.
وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، تراجع صافي أرباح "سابك" بنسبة 10.28% إلى نحو 16.24 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 18.1 مليار ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.
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