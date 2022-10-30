سوق السعودية
"عزم" السعودية توقع عقدا مع وزارة الاتصالات لتقديم الدعم لبرنامج الألعاب
ضمن مبادرات مجلس المحتوى الرقمي
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أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، عن توقيع عقد مع وزارة الاتصالات لتقديم خدمات الدعم الاستشاري والإداري لبرنامج الألعاب ضمن مبادرات مجلس المحتوى الرقمي.
وأوضحت الشركة في بيان على تداول السعودية اليوم، أن قيمة العقد تتجاوز 10% من إجمالي إيرادات الشركة لعام 2021م، وتبلغ مدته 24 شهراً ميلادياً ابتداءً من تاريخ إشعار البدء بالعمل.
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وأضافت أن الاتفاق يهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين العرض والطلب المهاري لتحفيز قطاع الألعاب وزيادة نسب التوطين فيه ورفع جودة المخرجات في التدريب والتوظيف للمهارات الرقمية بما يتوافق مع سوق العمل من خلال الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة لعام 2023 – 2024م.
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