"لجام للرياضة" تربح 68 مليون ريال بالربع الثالث من 2022 بانخفاض 10.7%

تراجع صافي أرباح شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، بنسبة 10.67% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 68.06 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 76.19 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "وقت اللياقة" بنسبة 88.95% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 36.02 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

مادة اعلانية

وقالت "لجام للرياضة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تراجع صافي الربح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 25% بسبب زيادة عدد المراكز العاملة بـ 15 مركز إضافي منذ الربع الثالث من عام 2021 بالإضافة إلى احتساب بنود غير متكررة خلال الربع المماثل من العام الماضي بقيمة 11.3 مليون ريال، وهي عبارة عن خصومات الإيجار المكتسبة.

ويعود كذلك إلى ارتفاع تكلفة التمويل بنسبة 7.5%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي أرباح "وقت اللياقة" بنسبة 20.7% إلى نحو 191.14 مليون ريال، مقابل 158.38 مليون ريال صافي الربح في الفترة المماثلة من 2021.