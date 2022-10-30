"هدف" يدعم تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل الكوادر الوطنية في صناعة هياكل الطائرات
أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في السعودية، اتفاقية دعم تدريب مع شركة سامي فيجاك أيرو للتصنيع، لتدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية للعمل في مجال تصنيع هياكل الطائرات وذلك من أجل تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، بما يسهم في تحقيق التوطين واستدامة ونمو الصناعة المحلية وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وتأتي اتفاقية الدعم، تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي أبرمها الصندوق في وقت سابق مع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) وتعزيزاً للجهود المشتركة بين الصندوق ووزارتي الاستثمار والصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للصناعات العسكرية.
ووقع اتفاقية الدعم نائب مدير عام الصندوق للأعمال فراس بن عبدالعزيز أباالخيل والرئيس التنفيذي لشركة سامي فيجاك أيرو للتصنيع أوليفير سيرجنت، بحضور مدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني والرئيس التنفيذي لدسر الدكتور رائد الريس والرئيس التنفيذي لشركة فيجاك الفرنسية جان كلاود ميلارد.
ونصت الاتفاقية، على مشاركة الصندوق في تكاليف تنفيذ البرامج التدريبية خارج المملكة و داخلها من أجل تمكين الشباب السعودي وتوظيفهم في مهن تحقق الموائمة بين التخصصات التدريبية واحتياجات سوق العمل.
وفي إطار التنسيق المشترك، اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل من الجهتين لمتابعة تنفيذ مراحل وبنود الاتفاقية و التوسع في تنفيذها بما يتلاءم مع احتياجات رأس المال البشري لدى شركة سامي فيجاك أيرو للتصنيع.
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