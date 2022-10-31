أرباح البنك السعودي الفرنسي الفصلية ترتفع 6% إلى 961 مليون ريال

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مسجلا ارتفاعا في الأرباح بنسبة 9% لتصل إلى أكثر من 2.67 مليار ريال مقارنة بأرباح قدرها 2.45 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام 2021، فيما ارتفعت أرباح الربع الثالث بنسبة 6% إلى 961 مليون ريال مقابل 907 مليون ريال سجلها البنك في الربع المماثل من العام الماضي.

وأوضح البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، Hن سبب ارتفاع الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق يعود إلى الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 7.67%، ويعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الصرف الأجنبي والدخل التشغيلي الآخر، في حين انخفض صافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل المتاجرة وصافي أرباح استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.

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وأضاف أنه في المقابل ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 8.84%، حيث يعود ذلك إلى ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان، والمصاريف العمومية والإدارية والرواتب ومصاريف الموظفين.

كما أرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من العام 2022 مقارنة مع الربع المماثل من العام 2021 إلى، الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 11.55%، إذ يعود ذلك إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى الدخل التشغيلي الآخر والذي قابله جزئيا انخفاض في صافي دخل المتاجرة وصافي دخل الأتعاب والعمولات.

وفي المقابل ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 20.18%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان، الرواتب ومصاريف الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية.

وعزا البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع السابق إلى الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.61%، ويعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الصرف الأجنبي والدخل التشغيلي الآخر، في حين كان هناك انخفاض في صافي دخل المتاجرة.

في المقابل ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 11.45%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان والرواتب ومصاريف الموظفين.

كما قال البنك إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 32805 مليون ريال، مقابل 34242 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم للفترة الحالية (2.08 ريال/للسهم) والمماثلة (1.92 ريال/للسهم) وذلك بقسمة صافي الدخل بعد الزكاة للفترة (معدلاً بتضمين تكلفة صكوك من الفئة 1) على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بعد استثناء أسهم الخزينة.

وتم إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بإجمالي 5 مليار ريال والذي تم تضمينه كجزء من إجمالي حقوق الملكية.