أرباح "الصناعات الكهربائية" تقفز 133% إلى 23.6 مليون ريال في الربع الثالث

قفز صافي أرباح شركة الصناعات الكهربائية بنسبة 132.82% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 23.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 10.14 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع المبيعات من 207.6 مليون ريال إلى 245.3 مليون ريال، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، بالإضافة إلى تنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى بالإضافة إلى تحسن هامش الربح لبعض المنتجات.

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وعلى أساس ربعي، ارتفعت صافي أرباح الشركة بنسبة 27.32% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بأرباح نحو 18.54 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 54.3 مليون ريال مقارنة بـ 25.09 مليون ريال في الفترة المقارنة قبل عام، بارتفاع 116.45% على أساس سنوي.