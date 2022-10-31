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أسمنت حائل
أسمنت حائل
سوق السعودية

أسمنت حائل تربح 7.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2022 بزيادة 31.3%

وتتحول للخسارة بـ 5.9 مليون ريال في 9 أشهر من 2022

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة أسمنت حائل بنسبة 31.26% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 7.82 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 5.95 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2021، ومقارنة بخسائر نحو 6.83 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة في كمية وقيمة المبيعات، والانخفاض في المصروفات العمومية والإدارية.

وارتفعت قيمة مبيعات أسمنت حائل بنسبة 84.17% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 103.28 مليون ريال، مقابل 56.08 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وتحولت أسمنت حائل إلى الخسارة بنحو 5.9 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2022، مقابل خسائر نحو 47.17 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

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