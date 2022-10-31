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سوق السعودية

أسمنت نجران تربح 27.87 مليون ريال بتراجع 22.7% في الربع الثالث

بسبب انخفاض أسعار البيع وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والمصروفات

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة أسمنت نجران بنسبة 22.7% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 27.87 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 36.06 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت أسمنت نجران في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع صافي الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض أسعار البيع وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف التمويل، على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات وانخفاض مصاريف البيع والتسويق.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت صافي أرباح الشركة بنسبة 110.27% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بأرباح نحو 13.25 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وخلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 64.42 مليون ريال مقارنة بـ 129.5 مليون ريال في الفترة المقارنة قبل عام، بانخفاض 50.26% على أساس سنوي.

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