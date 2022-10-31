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لوجو أمانات الجديد
سوق أبوظبي

أمانات القابضة تستحوذ على حصة أغلبية في شركة "تنمية الإنسان" بـ220 مليون ريال

تستحوذ على حصة 60%

دبي - العربية.نت
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استحوذت شركة أمانات القابضة على حصة 60% في شركة تنمية الإنسان التي تقدم خدمات خاصة للرعاية والتعليم لأصحاب الهمم في السعودية مقابل 220 مليون ريال.

ويتوزع نطاق تواجد شركة تنمية الإنسان على 6 مناطق مع توفير خدمات لثلاثة آلاف مستفيد من خلال 9 مدارس و22 مركزاً للرعاية النهارية وعيادات طبية تأهيلية متخصصة.

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كان الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة، محمد حمادة، قال إن الشركة خصصت ما لا يقل عن 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) لعمليات استحواذ العام المقبل، وإن بعض شركات محفظتها مرشحة للإدراج في سوق الأوراق المالية.

وأضاف حمادة في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "لدينا نحو 1.5 مليار درهم على الأقل للاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم في عام 2022".

يأتي هذا فيما استثمرت الشركة أكثر من مليار درهم في عمليات استحواذ هذا العام.

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