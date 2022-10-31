نيوم
"المعمر" توقع عقداً مع "نيوم" بقيمة 50.6 مليون ريال
لإقامة تعاون بحثي تطبيقي مع المؤسسات البحثية
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس" عن توقيع عقد مع مشروع "نيوم" بمبلغ إجمالي 50.6 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقد يشمل تقديم خدمات الاقتراح والمشورة والتدقيق وإقامة تعاون بحثي تطبيقي مع المؤسسات البحثية، وستتوافق المخرجات مع أهداف نيوم المعلنة في مجال التكنولوجيا الناشئة، والحوسبة المعرفية، والذكاء العام الاصطناعي.
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وأضافت أن مدة العقد 16 شهراً، مشيرة إلى أن الأثر المالي الإيجابي للمشروع سينعكس بدءا من الربع الأول للسنة المالية 2023م.
وأوضحت الشركة أنه بناء على طلب "نيوم" تم تعديل قيمة العقد من 58.2 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة إلى 50.6 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
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