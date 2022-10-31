واتساب
واتساب تتيح ميزة جديدة تسمح بسماع الرسائل الصوتية قبل إرسالها
تتيح الخاصية الجديدة للمستخدم تسجيل الرسالة الصوتية وحفظها لفترة من الوقت حتى يقوم بإرسالها أو حذفها
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أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب ، خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إعادة الاستماع إلى رسائلهم الصوتية قبل إرسالها.
وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدم تسجيل الرسالة الصوتية وحفظها لفترة من الوقت حتى يقوم بإرسالها أو حذفها، وهو ما يتيح له مراجعتها والتأكد من أنها مسموعة ولا تحتوي على أخطاء قبل إرسالها.
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ويجب اتباع عدة خطوات لاستخدام هذه الخاصية تتضمن:
اضغط على رمز الميكرفون واسحبه إلى أعلى، ثم سجل الرسالة الصوتية.
اضغط على زر إيقاف وهو ما يتيح لك إعادة تشغيل الرسالة والاستماع إليها بالضغط على زر تشغيل.
أرسل الرسالة بالنقر على زر السهم الأزرق.
يمكن الاستمرار بتسجيل الرسالة وإضافة جزء جديد إليها بالنقر مرة أخرى على رمز الميكرفون أو حذفها بالضغط على زر سلة المحذوفات.
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