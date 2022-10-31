"أنابيب الشرق" توقع عقدين بقيمة 125 مليون ريال

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة "أنابيب الشرق"، عن توقيع عقدين مع شركتي "الراشد للتجارة والمقاولات" و"على شار للمقاولات" بقيمة تقدر بحوالي 125 مليون ريال.

وقالت "أنابيب الشرق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها وقعت عقدا مع شركة الراشد للتجارة والمقاولات بقيمة تقدر بحوالي 75 مليون ريال، وذلك لتصنيع وتوريد أنابيب صلب (HSAW)، وذلك خلال 5.5 شهر.

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وفي بيان منفصل أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن توقيع عقد مع شركـة على شار للمقاولات بقيمة تقدر بحوالي 50 مليون ريال، وذلك لتنفيذ أعمال تغليف خارجي لخط المياه الحلزوني خلال 5 أشهر.

وأضافت الشركة أن الأثر المالي للعقدين سينعكس في السنة المالية 2022-2023.

كانت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة "أنابيب الشرق" تحولت للربحية في الربع الثاني من العام المالي للشركة والمنتهي في 30 سبتمبر 2022، لتحقق صافي أرباح 9.22 مليون ريال، مقارنة بصافي خسائر 874 ألف ريال في الربع الثاني من السنة المالية السابقة.

وقالت "أنابيب الشرق"، إن سبب أرباح الربع الثاني على أساس سنوي، يعود إلى زيادة حجم المبيعات ومتوسط سعر البيع، ممّا أدّى إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة قدرها 150% عن العام الماضي، وقد ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 65%، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق بسبب اختلاف مزيج المنتج.