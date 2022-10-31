"أنابيب الشرق" توقع عقدين بقيمة 125 مليون ريال
الأثر المالي للعقدين سينعكس في السنة المالية 2022-2023
أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة "أنابيب الشرق"، عن توقيع عقدين مع شركتي "الراشد للتجارة والمقاولات" و"على شار للمقاولات" بقيمة تقدر بحوالي 125 مليون ريال.
وقالت "أنابيب الشرق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها وقعت عقدا مع شركة الراشد للتجارة والمقاولات بقيمة تقدر بحوالي 75 مليون ريال، وذلك لتصنيع وتوريد أنابيب صلب (HSAW)، وذلك خلال 5.5 شهر.
وفي بيان منفصل أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن توقيع عقد مع شركـة على شار للمقاولات بقيمة تقدر بحوالي 50 مليون ريال، وذلك لتنفيذ أعمال تغليف خارجي لخط المياه الحلزوني خلال 5 أشهر.
وأضافت الشركة أن الأثر المالي للعقدين سينعكس في السنة المالية 2022-2023.
كانت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة "أنابيب الشرق" تحولت للربحية في الربع الثاني من العام المالي للشركة والمنتهي في 30 سبتمبر 2022، لتحقق صافي أرباح 9.22 مليون ريال، مقارنة بصافي خسائر 874 ألف ريال في الربع الثاني من السنة المالية السابقة.
وقالت "أنابيب الشرق"، إن سبب أرباح الربع الثاني على أساس سنوي، يعود إلى زيادة حجم المبيعات ومتوسط سعر البيع، ممّا أدّى إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة قدرها 150% عن العام الماضي، وقد ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 65%، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق بسبب اختلاف مزيج المنتج.
-
شركة علم توقع عقداً مع وزارة الزراعة السعودية بـ 300 مليون ريالمدته 5 سنوات شركات
-
"المعمر" توقع عقداً مع "نيوم" بقيمة 50.6 مليون رياللإقامة تعاون بحثي تطبيقي مع المؤسسات البحثية شركات
-
الدولار يصعد والأنظار تترقب قرارات البنوك المركزيةأسبوع حافل بإصدارات البيانات واجتماعات البنوك المركزية لتحديد أسعار الفائدة أسواق المال