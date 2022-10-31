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بترورابغ
بترورابغ
سوق السعودية

"بترورابغ" تتكبد 1.41 مليار خسائر في الربع الثالث

1.41 مليار ريال خسائر الشركة بالربع الثالث

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" السعودية، عن تحقيق خسائر بقيمة 1.41 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، مقابل أرباح 221 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021.

وأرجعت الشركة في بيان على تداول السعودية اليوم الاثنين، الخسائر الفصلية إلى ظروف السوق غير المواتية لكل من المنتجات المكررة والبتروكيماوية مما أدى إلى انخفاض كبير في هامش ربح كافة المنتجات البتروكيماوية.

وأضافت أن الانخفاض الحاد في بعض أسعار المنتجات المكررة مقارنة بارتفاع سعر اللقيم أدى إلى اتساع هامش الربح السلبي خصوصاً منتج زيت الوقود عالي الكبريت ومنتج النافتا، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة الزيادة الحادة في أسعار الفائدة.

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وعلى أساس فصلي، سجلت الشركة خسائر، مقارنة مع 1.38 مليار ريال أرباحاً في الربع الثاني من 2022.

وخلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 696 مليون ريال مقارنة بـ 1.58 مليار ريال في الفترة المقارنة قبل عام، بانخفاض 56.17% على أساس سنوي.

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