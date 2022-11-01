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أرامكو

أرامكو تتعاون مع IBM الأميركية لإنشاء مركز عالمي للابتكار الرقمي

هذا التعاون يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة عبر التقنيات فائقة التطور

دبي - العربية.نت
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كشفت شركة أرامكو السعودية، أن هناك خططا أولية لتعاون إستراتيجي مع شركة IBM الأميركية لإنشاء مركز عالمي للابتكار الرقمي في المملكة.

وذكرت أرامكو أن هذا التعاون يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة عبر التقنيات فائقة التطور وذلك بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والحواسب الكمية في عدة مجالات.

أطلقت أرامكو الأسبوع الماضي، أحد أكبر صناديق رأس المال الجريء في العالم التي تركز على الاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار.

يهدف الصندوق إلى تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا لدعم انتقال مستقر وشامل للطاقة. ويخطط الصندوق للاستثمار في التقنيات التي تدعم طموح الشركة المعلن بتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول 2050 في عملياتها التشغيلية.

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