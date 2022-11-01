أرباح "اتصالات" الإماراتية ترتفع 1.9% إلى 2.5 مليار درهم في الربع الثالث

نمت أرباح شركة e& "المعروفة سابقًا باسم مجموعة اتصالات" الإماراتية في الربع الثالث من 2022، بنسبة 1.9% إلى 2.5 مليار درهم، مقارنة بصافي أرباح بلغت 2.4 مليار درهم في الربع المقارن من 2021.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة في الربع الثالث بنسبة 2.2%، مقارنة بصافي أرباح 2.4 مليار درهم في الربع الثاني من 2022، وفقا للبيانات المالية المنشورة على موقع سوق أبوظبي، اليوم الثلاثاء.

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وحققت الشركة إيردات بلغت 12.98 مليار درهم في الربع الثالث من 2022 بانخفاض 2.42%، مقارنة بنحو 13.29 مليار درهم في الفترة المقارنة قبل عام.

وبلغ إجمالي عدد مشتركي المجموعة في الربع الثالث، نحو 162 مليون مشترك، مقارنة بـ 155 مليون مشترك بنمو 4% على أساس سنوي.

وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e&، في 23 فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة، ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة اتصالات من e& في دولة الإمارات.