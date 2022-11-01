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شركة اتصالات الإماراتية (e&)
شركة اتصالات الإماراتية (e&)
سوق أبوظبي

أرباح "اتصالات" الإماراتية ترتفع 1.9% إلى 2.5 مليار درهم في الربع الثالث

الإيرادات سجلت 13 مليار درهم في الربع الثالث

دبي - العربية.نت
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نمت أرباح شركة e& "المعروفة سابقًا باسم مجموعة اتصالات" الإماراتية في الربع الثالث من 2022، بنسبة 1.9% إلى 2.5 مليار درهم، مقارنة بصافي أرباح بلغت 2.4 مليار درهم في الربع المقارن من 2021.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة في الربع الثالث بنسبة 2.2%، مقارنة بصافي أرباح 2.4 مليار درهم في الربع الثاني من 2022، وفقا للبيانات المالية المنشورة على موقع سوق أبوظبي، اليوم الثلاثاء.

وحققت الشركة إيردات بلغت 12.98 مليار درهم في الربع الثالث من 2022 بانخفاض 2.42%، مقارنة بنحو 13.29 مليار درهم في الفترة المقارنة قبل عام.

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وبلغ إجمالي عدد مشتركي المجموعة في الربع الثالث، نحو 162 مليون مشترك، مقارنة بـ 155 مليون مشترك بنمو 4% على أساس سنوي.

وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e&، في 23 فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة، ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة اتصالات من e& في دولة الإمارات.

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