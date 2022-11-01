أرباح الإعادة السعودية الفصلية تقفز 212.5% إلى 35.69 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية لإعادة التأمين بنسبة 212.46% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 35.69 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 11.42 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة بشكل رئيسي إلى تحسن نتائج عمليات إعادة التأمين بنسبة 2901% وذلك نتيجة انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 44% وتحسن أداء الاستثمارات.

مادة اعلانية

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للربحية في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي خسائر بنحو 4.84 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، ارتفع صافي أرباح "السعودية لإعادة التأمين" هامشياً بنسبة 3.73% إلى نحو 49.68 مليون ريال قبل الزكاة، مقابل 47.89 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2021.