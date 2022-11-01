أرباح "التعاونية" ترتفع 53.5% إلى 138 مليون ريال في الربع الثالث
وتربح 390.2 مليون ريال في 9 أشهر من 2022
أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة التعاونية للتأمين ارتفاع صافي أرباحها قبل الزكاة بنسبة 53.5% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 138.04 مليون ريال، مقابل نحو 89.91 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وتراجعت أرباح "التعاونية" بنسبة 34.48% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح قبل الزكاة نحو 210.7 مليون ريال، في الربع الثاني من 2022.
وقالت "التعاونية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن أسباب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 63.802 مليون ريال، وارتفاع صافي أرباح الاستثمارات بمبلغ 5.819 مليون ريال، قابل ذلك ارتفاع في صافي المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 14.253 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين بمبلغ 7.237 مليون ريال.
وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي ربح "التعاونية" قبل الزكاة بنسبة 15.9% إلى نحو 390.23 مليون ريال، مقابل نحو 336.66 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.
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