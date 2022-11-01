تراجع أرباح الرياض للتعمير في الربع الثالث 8% إلى 65.4 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة الرياض للتعمير في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2022، إلى 65.4 مليون ريال بانخفاض 8% على أساس سنوي.

وأرجعت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث من 2022 على أساس سنوي إلى ارتفاع تكاليف الإيرادات بنسبة 13% بسبب أعمال الصيانة الأساسية، لتحسين وتطوير أصول الشركة والحصول على رخص سلامة المباني الإلزامية.

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وأشارت الشركة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الناتجة من مصاريف خطة التحول والتطوير المؤسسي المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، بهدف تحقيق نمو مستدام ورفع مستويات الحوكمة والكفاءة التشغيلية.

وتابعت في المقابل ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 3% نتيجة لأعمال الصيانة الأساسية، حيث تم تحسين وتطوير أصول الشركة والذي انعكس إيجابيا على نسب الأشغال في مراكز وأسواق الشركة، كما ارتفعت أرباح ودائع المرابحات الإسلامية للشركة بنسبة 602% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وكذلك زيادة حجم المرابحات المستثمرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير، جهاد بن عبدالرحمن القاضي: "نحن عازمون على المضي قدماً في التركيز على تحقيق مستهدفاتنا من خلال الاستثمار في قطاعات واعدة وتعظيم العائد الكلي للمستثمرين، وعملنا على تطوير استراتيجية نمو مستدام سيتم إطلاقها قريبا".

وأوضح أن الربع الحالي شهد العديد من الخطوات المتسارعة لتطوير قدرات الشركة، بالإضافة إلى العمل على تحسين أداء أصول محفظتها الاستثمارية حيث تم بالفعل مؤخرا الانتهاء من الاستحواذ على برج تجاري بعوائد سنوية مجزية ويشكل فرصة لتنمية رأس المال المستثمر، والتي تعتبر باكورة نشاطها الاستثماري لكي تتمكن الشركة من الوصول للعائدات التي تسهم في تحقيق الاستدامة المالية خلال الفترة المقبلة.

وأشار جهاد القاضي إلى أن عام 2022م هو عام تطوير القدارت ونتطلع إلى عام 2023م كعام للانطلاق نحو النمو المستدام.