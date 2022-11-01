أرباح "بي بي" ترتفع 148% إلى 8.2 مليار دولار في الربع الثالث

كشفت شركة بريتش بتروليوم "بي بي"، عن تسجيل أرباح قوية تفوق التوقعات في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو 148% إلى 8.2 مليار دولار، مقابل 3.3 مليار دولار في الربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها ستنفذ عمليات إعادة شراء للأسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، بدعم زيادة الأرباح بأكثر من الضعف.

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وجاءت الأرباح القوية للشركة -والتي تتجه إلى تسجيل أكثر الأعوام ربحية في تاريخها- بدعم ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وارتفعت أسهم شركة بريتيش بتروليوم بأكثر من 45% هذا العام.

وأثارت الأرباح المستمرة لقطاع النفط والغاز منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دعوات متجددة في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لفرض ضرائب أكثر عدوانية على صناعة النفط والغاز.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت إكسون موبيل عن تسجيل أرباح قياسية ربع سنوي بقيمة 20 مليار دولار، في حين سجلت كل من شركتي شل وشيفرون ثاني أعلى أرباح في تاريخهما عند 9.5 مليار دولار و11.2 مليار دولار على التوالي.

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، شركات النفط والغاز إلى استخدام أرباحها القياسية لخفض التكاليف للأميركيين وزيادة الإنتاج، أو دفع معدل ضرائب أعلى، في الوقت الذي يبذل فيه جهودا مضنية لكبح أسعار البنزين قبل أسبوع من إجراء انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس.

وانتقد بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض، يوم الاثنين، شركات النفط الكبرى التي تجني أرباحا كبيرة، بينما يدفع الأميركيون، الذين سئموا التضخم، الكثير من المال لملء سياراتهم بالوقود.

وفي المملكة المتحدة، التي فرضت ضريبة غير متوقعة على شركات النفط والغاز في مايو ، قالت شركة بريتيش بتروليوم إنها تتوقع دفع حوالي 2.5 مليار دولار كضرائب على الإنتاج من أعمالها في بحر الشمال في عام 2022، بما في ذلك حوالي 800 مليون دولار بموجب ضريبة أرباح الطاقة الجديدة للحكومة.