أرباح "تويوتا" تتراجع 25%.. نقص الرقائق يخيم على الإنتاج
أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم تحذر من صعوبة التنبؤ بالمستقبل
سجلت شركة تويوتا موتور، اليوم الثلاثاء، هبوطاً أسوأ من المتوقع في الأرباح الفصلية بواقع 25%، وقد خفضت هدف إنتاجها السنوي، إذ تكافح الشركة اليابانية ارتفاع تكاليف المواد ونقصاً مزمناً في أشباه الموصلات.
كما حذرت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات، من استمرار صعوبة التنبؤ بالمستقبل، بعد أن سجلت رابع انخفاض فصلي على التوالي في أرباحها، مما يشير إلى قوة الرياح المعاكسة للنشاط التي تواجهها.
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وقال كازوناري كوماكورا مدير المشتريات بالمجموعة: "تجاوزنا أسوأ مرحلة، ولكن.. ليس هذا بالضرورة وضعاً نحصل فيه على الإمدادات بالكامل. لا أعلم متى سينتهي نقص الرقائق".
هبطت الأرباح التشغيلية للشركة في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر إلى 562.7 مليار ين (3.79 مليار دولار)، أقل بكثير من تقدير متوسط الأرباح البالغ 772.2 مليار ين في استطلاع أجرته شركة رفينيتيف وشارك فيه 12 محللاً. وأدت مبيعات تويوتا إلى أرباح بواقع 749.9 مليار ين قبل عام، وبلغت أرباح الشركة 578.6 مليار ين في الربع الأول.
وقال كوماكورا إن النقص العالمي في رقائق السيارات مستمر، إذ منح مصنعو الرقائق أولوية للإمدادات الموجهة للسلع الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، بينما أبطأت الكوارث الطبيعية وإغلاقات كوفيد-19 واضطرابات المصانع تعافي إمدادات رقائق السيارات.
وأردف قائلاً إن إمدادات أشباه الموصلات من النوع القديم، التي تجذب القليل من الاستثمارات الرأسمالية في الوقت الحالي، ستظل شحيحة.
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