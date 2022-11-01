أرباح "ذيب للسيارات" ترتفع 97% إلى 53.8 مليون ريال في الربع الثالث

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ذيب لتأجير السيارات، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 96.68% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 53.79 مليون ريال، مقابل 27.35 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وارتفع صافي ربح "ذيب" خلال الربع الثالث من 2022، بنسبة 24.9% مقارنة بصافي ربح نحو 43.06 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى تحسين الأداء في جميع قطاعات الأعمال.

وأضافت ذيب لتأجير السيارات، أن إيرادات قطاع التأجير قصير الأجل ارتفعت بنسبة 29.8% لتصل إلى 125.6 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2022 من 96.8 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2021.

وارتفعت إيرادات قطاع التأجير طويل الأجل بنسبة 18.2% لتصل إلى 79.8 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2022 من 67.5 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2021.

وشهد قطاع مبيعات السيارات نمواً ملحوظا عن باقي القطاعات، وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 149.1% في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 بسبب ارتفاع عدد السيارات المباعة وارتفاع أسعار البيع لسياراتها المستعملة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

كما نمت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 91.3% في الربع الثالث من عام 2022 لتصل إلى 64.3 مليون ريال من 33.6 مليون ريال في نفس الربع من عام 2021.

وارتفع صافي أرباح "ذيب" بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 78.13% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 139.45 مليون ريال، مقارنة بنحو 78.28 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.