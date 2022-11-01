أرباح "مبكو" تتراجع 16.1% إلى 54.6 مليون ريال في الربع الثالث

انخفض صافي أرباح شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" بنسبة 16.11% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 54.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 65.08 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح يعود إلى زيادة مصاريف البيع والتوزيع بمقدار 3.8 مليون ريال، وانخفاض قيمة الأصول المالية بمقدار 3 مليون ريال، والزيادة بالمصروفات الأخرى بمقدار 6 مليون ريال، وتكاليف التمويل بمبلغ 1.7 مليون ريال، ومصروفات الزكاة بمبلغ 7.1 مليون ريال، وأن الزيادة في المصروفات المذكورة أعلاه قد تم تعويضها جزئياً بالتخفيض في المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 5.2 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة الرواتب.

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وأضافت الشركة: "أن زيادة مصاريف البيع والتوزيع يعود أساسا إلى الزيادة في التكلفة اللوجستية لشحن البضائع لعملاء التصدير وسط تحديات سلسلة التوريد والارتفاع العالمي في تكاليف الخدمات اللوجستية".

وأوضحت أن المصروفات الأخرى تتكون بشكل أساسي من خسائر الفوركس والزيادة في انخفاض قيمة الأصول المالية وفقًا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، وتعود الزيادة في تكاليف التمويل إلى زيادة معدلات السايبور وزيادة الزكاة بسبب الزيادة في وعاء الزكاة بالإضافة الى زيادة مخصص الزكاة بالربع لتجنب أي زيادة مفاجئة في مخصصات الزكاة في نهاية العام.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "مبكو" بنسبة 44.95% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 99.19 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، ارتفع صافي أرباح "مبكو" بنسبة 96.05% إلى نحو 246.81 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 125.89 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2021.