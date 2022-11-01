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شركة الأزياء الصينية "شي إن" تفتتح أول متجر فعلي لها في طوكيو
في خروج عن نموذج أعمالها المعتمد على البيع عبر الإنترنت
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قالت شركة الأزياء الصينية "شي إن"، اليوم الثلاثاء، إنها ستفتتح أول متجر فعلي لها في اليابان هذا الشهر، في خروج عن نموذج أعمال الشركة الذي يعتمد على البيع عبر الإنترنت.
وأضافت "شي إن" في بيان، أنها ستفتتح المتجر يوم 13 نوفمبر في حي هاراجوكو للأزياء في طوكيو، وسيكون أول متجر دائم للشركة.
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وشغلت شركة التجزئة الصينية متاجر مؤقتة باليابان في وقت سابق من العام الحالي، افتتحت في أكتوبر موقعا مؤقتا بأوساكا.
وتأسست "شي إن" عام 2008، وتنتج الملابس في الصين لبيعها عبر الإنترنت في الولايات المتحدة - أكبر أسواقها - وأوروبا وآسيا ولكنها لا تبيع في السوق المحلية.
وكانت "رويترز"، ذكرت في فبراير أن "شي إن"، علقت خططا لطرح أسهمها في السوق الأميركية.
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