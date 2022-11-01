هيئة السوق السعودية توافق على زيادة رأسمال "عناية" بقيمة 130 مليون ريال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني "عناية"، زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 130 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وأضافت أن سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيُحدد من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وأشارت إلى أن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وتابعت: "يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية".

كانت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني أعلنت عن استلامها موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس مال الشركة من 100 مليون ريال إلى 230 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

وأعلنت "عناية" بتاريخ 18 أغسطس 2022م عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس المال بعد التخفيض.

واشترط البنك المركزي السعودي استيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى علماً أن موافقة البنك المركزي صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخها.