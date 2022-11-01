"بيتك" يعلن التزامه بتقديم عرض استحواذ إلزامي على "الأهلي المتحد"

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الثلاثاء، التزامه بتقديم مستند عرض استحواذ إلزامي خلال تسعين يوماً، لباقي أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني الذي أصبح الآن يمتلك 67.33% من رأسماله المصدر والمدفوع.

جاء ذلك في بيان لـ "بيتك" على موقع بورصة الكويت.

مادة اعلانية

يذكر أن بيت التمويل الكويتي أعلن في سبتمبر انتهاء فترة عرضه الطوعي للاستحواذ على أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني، وأن نسبة أسهم البنك الأهلي المتحد التي قبل أصحابها التنازل عنها لصالحه بلغت 97.273%.

وأوضح بيتك في بيان لبورصة الكويت، أنه استخدم حقه بالاستحواذ الإجباري على أسهم المساهمين الذين لم يقدموا استمارات القبول وفقاً للشروط المنصوص عليها في مستند العرض.

كما قال في بيان للبورصة الكويتية إنه تلقى موافقة هيئة أسواق المال على الإدراج في بورصة البحرين.