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شركة التعدين العربية السعودية "معادن"
سوق السعودية

"معادن" تربح 2.1 مليار ريال في الربع الثالث من 2022 بزيادة 65%

مع ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بنسبة 65.3% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 2.1 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 1.27 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وتراجع صافي أرباح "معادن" بعد الزكاة والضريبة بنسبة 47.8% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 4.03 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت "معادن" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن زيادة الأرباح الفصلية على أساس سنوي، تعود إلى عدة عوامل هي ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب، وارتفاع الكميات المباعة لكافة المنتجات ماعدا الألومينا، وارتفاع الدخل من ودائع لأجل بمقدار 7.5 مرة بسبب الزيادة في الاستثمارات ومعدل العائد على الودائع.

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وأضافت أن الزيادة تعود كذلك إلى ارتفاع الإيرادات غير التشغيلية الأخرى، بالصافي بمقدار 8.2 مرة بسبب دخل من مطالبات التأمين لمرة واحدة بمبلغ 195 مليون ريال مقابل حريق محدود في مصنع الأمونيا التابع لشركة معادن للفوسفات خلال الربع الثاني من العام 2021، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف الخدمات الفنية بنسبة 22%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي أرباح "معادن" بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 164.6% إلى نحو 8.3 مليار ريال، مقابل نحو 3.14 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.

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