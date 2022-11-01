نتائج فصلية تفوق التوقعات لـ "أوبر" بعد ارتفاع المبيعات 72%

سجلت شركة أوبر تكنولوجيز ، ارتفاعا في الإيرادات في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 72% على أساس سنوي إلى 8.3 مليار دولار، متجاوزة بذلك التوقعات.

وانخفض صافي خسائر الشركة خلال الفترة نفسها إلى النصف ليسجل 1.2 مليار دولار، وذلك بدعم من ارتفاع قيمة إجمالي الحجوزات على المنصة بواقع 26% لتسجل 29.1 مليار دولار.

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وأشارت الشركة إلى زيادة عدد المستخدمين النشطين شهريا بنسبة 14% إلى 124 مليون مستخدم.