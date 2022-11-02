أرباح "الدواء" ترتفع 26% إلى 48.15 مليون ريال في الربع الثالث
215.93 مليون ريال أرباح الشركة في 9 أشهر
ارتفع صافي أرباح شركة الدواء للخدمات الطبية "الدواء" بنسبة 25.75% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 48.15 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 38.29 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها حققت زيادة في الايرادات في الربع الثالث من عام 2022م مقدارها 49.4 مليون ريال وبنسبة 4% عن الربع المماثل من العام السابق 2021م.
وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "الدواء" بنسبة 40.31% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 80.67 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.
وارتفعت أرباح شركة الدواء للخدمات الطبية بنسبة 26.97% في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، إلى نحو 215.93 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 170.07 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2021.
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