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سوق السعودية

ارتفاع أرباح "النهدي الطبية" في الربع الثالث 2.5% إلى 253.8 مليون ريال

الشركة ربحت 759.8 مليون ريال في 9 أشهر من 2022 بزيادة 13.5%

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة النهدي الطبية بنسبة 2.54% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 253.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 247.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وتراجع صافي أرباح النهدي الطبية بنسبة 5.47% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 268.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الأرباح في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 5.7% مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو في قطاع الأدوية والزيادة في أعداد الزوار للحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

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ويعود كذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 6.2% بما يتماشى مع النمو في الإيرادات.

وارتفعت أرباح النهدي الطبية بنسبة 13.5% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 759.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 669.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

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