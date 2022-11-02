ارتفاع أرباح "النهدي الطبية" في الربع الثالث 2.5% إلى 253.8 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة النهدي الطبية بنسبة 2.54% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 253.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 247.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وتراجع صافي أرباح النهدي الطبية بنسبة 5.47% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 268.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

مادة اعلانية

اقرأ المزيد: كيف ترى "الأهلي المالية" نتائج السعودية للكهرباء و"النهدي" و"الخدمات الأرضية"؟

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الأرباح في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 5.7% مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو في قطاع الأدوية والزيادة في أعداد الزوار للحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويعود كذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 6.2% بما يتماشى مع النمو في الإيرادات.

وارتفعت أرباح النهدي الطبية بنسبة 13.5% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 759.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 669.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

اقرأ المزيد: أرباح النهدي الطبية ترتفع 18.4% إلى 268.5 مليون ريال في الربع الثاني