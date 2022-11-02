أرباح "زين السعودية" ترتفع 41% إلى 85 مليون ريال في الربع الثالث

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مسجلة ارتفاعا في الأرباح بنحو 109% لتصل إلى 299 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 143 مليون ريال حققتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام 2021، فيما بلغت أرباح الربع الثالث 85 مليون ريال، مقابل 60 مليون ريال سجلتها في الربع نفسه من العام الماضي، بزيادة نسبتها 41%.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، أن سبب ارتفاع الارباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس وعودة الزوار الدوليين (للعمل ولأداء العمرة).

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وأضافت أن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 34% لتصل إلى 709 مليون ريال، كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 15% لتصل إلى 212 مليون ريال، والذي قابله انخفاض في مصاريف الإطفاء والاستهلاك بمبلغ 271 مليون ريال والمتعلقة بالعروض المعلنة للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج زين السعودية.

كما أرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى الزيادة في الإيرادات بنسبة 15%، نتيجة للنمو في قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس وعودة الزوار الدوليين (للعمل ولأداء العمرة) وذلك بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا.

وجاءت هذه الزيادة على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 23% بارتفاع قدره 170 مليون ريال.

وقالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 9555 مليون ريال، مقابل 8920 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.