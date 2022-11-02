صندوق الاستثمارات
استحواذ محتمل لصندوق الاستثمارات على حصة في شركة تعدين برازيلية
شركة Vale تسعى لجمع ملياري دولار من بيع حصة أقلية في عمليات النحاس والنيكل
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يدرس كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة Mitsui & Co اليابانية تقديم عروض لشراء حصة أقلية في عمليات النيكل والنحاس للشركة البرازيلية Vale SA، بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ، حيث تسعى شركة Vale لجمع ملياري دولار من الصفقة.
كما تدرس شركات أخرى من بينها، جهاز قطر للاستثمار، شركة مبادلة وCanada Pension Plan Investment Board وOntario Teachers وPension Plan Board، تقديم عروض لشراء الحصة بحسب المصادر.
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إضافة إلى ذلك، تواصلت شركة Vale مع مستثمرين محتملين آخرين من بينهم BlackRock والصندوق السيادي السنغافوري GIC Pte لرؤية مدى اهتمامهم في عمليات النيكل والنحاس التابعة للشركة.
يذكر أن شركة Vale، هي مورد رئيسي لخام الحديد وتدير مناجم للنيكل والنحاس في دول من بينها البرازيل وكندا وإندونيسيا.
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