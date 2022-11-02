"التنمية الغذائية": "تايسون" الأميركية استحوذت على حصص في تابعتين بـ284 مليون ريال

أعلنت شركة التنمية الغذائية عن اكتمال صفقة استحواذ شركة تايسون العالمية القابضة -المدرجة في بورصة نيويورك- على حصة ملكية في شركتين تابعتين لها، وهما شركة التنمية الزراعية وشركة تصنيع الأغذية الممتازة، مقابل مبلغ 75.4 مليون دولار أي ما يعادل 284.4 مليون ريال، مع مراعاة أي تعديلات معتادة على سعر الشراء بموجب عقد البيع والشراء.

وأوضحت الشركة في بيان على تداول السعودية اليوم الأربعاء، أنه بعد إتمام الصفقة، قام الشركاء بإبرام اتفاقية شركاء فيما يتعلق بملكية وإدارة وتشغيل كل من شركة تصنيع الأغذية الممتازة وشركة التنمية الزراعية.

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وأشارت إلى أن الأثر المالي للصفقة سيظهر في البيانات المالية الموحدة للتنمية من الربع الرابع من العام 2022.

كان عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية، أحمد عسيلان، قال إن الشراكة مع شركة تايسون العالمية القابضة الأميركية في الشركتين التابعتين شركة التنمية الزراعية وشركة تصنيع الأغذية الممتازة، تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال الاستثمار والتوسع في الأسواق محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأضاف أحمد عسيلان في مقابلة مع "العربية"، أن شركة التنمية الزراعية تختص في إنتاج الدواجن تحت مسمى منتج "دواجن التنمية"، والتصنيع وشركة التصنيع تعمل في صناعة الأغذية وتقديمها لسلاسل الإمداد والمطاعم وتصنع لكبرى المطاعم تحت اسم المطاعم المتعاقد معها.

وأوضح أن شركة "تايسون" تدخل بحصة 15% في شركة التنمية الزراعية وحصة 60% في شركة تصنيع الأغذية.