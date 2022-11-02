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المركزي السعودي يصدر الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة

إطلاق الخدمات خلال الربع الأول 2023

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة (Open Banking Framework)، الذي يعد من أهم مخرجات برنامج المصرفية المفتوحة، ويشتمل على مجموعة من التشريعات والأدلة التنظيمية والمعايير التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية، لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.

ذكر المركزي في بيان له، أنه تم التركيز في النسخة الأولى من خدمات المصرفية المفتوحة على خدمة معلومات الحساب (Account Information Service)، على أن يكون التركيز في النسخة الثانية على خدمة إنشاء المدفوعات (Payment Initiation Service). حيث يعمل البنك المركزي السعودي على متابعة سير أعمال البنوك وشركات التقنية المالية؛ لضمان جاهزية القطاع لإطلاق خدمات المصرفية المفتوحة خلال الربع الأول من العام القادم 2023.

تمثل ممارسة المصرفية المفتوحة مفهوماً جديداً في القطاع المالي، إذ تهدف إلى تمكين عملاء الجهات المالية من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع طرف ثالث يُقدِّم خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة للعملاء. كما تساهم المصرفية المفتوحة في خلق أثر إيجابي في القطاع من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.

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ويعتبر برنامج المصرفية المفتوحة أحد مبادرات استراتيجية التقنية المالية التي تعد إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، والتي تم اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء نهاية شهر مايو من هذا العام، حيث تهدف الاستراتيجية إلى أن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

يذكر أن البنك المركزي السعودي وافق لعدد من شركات التقنية المالية على تقديم خدمات المصرفية المفتوحة تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) في مرحلة متوازية مع برنامج المصرفية المفتوحة، بهدف اختبار بعض نماذج الأعمال الجديدة ومعرفة التحديات الرقابية والتقنية لأخذها في الاعتبار عند تطوير الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة.

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