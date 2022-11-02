بدء الاكتتاب المزدوج لـ"أمريكانا" في السعودية وأبوظبي.. 14 نوفمبر

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وغولدمان ساكس العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية وشركة فاب كابيتال المالية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقون الدوليون ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل بشكل مزدوج ومتزامن في السعودية والإمارات لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي "أمريكانا"، عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وقالت الأهلي المالية، في بيان، إن الطرح يشمل بيع 30% من أسهم "أمريكانا" بعدد نحو 2.527 مليار سهم.

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وأضافت أنه من المتوقع أن تستمر فترة الاكتتاب من 14 نوفمبر إلى 21 نوفمبر لشريحة المستثمرين الأفراد في الإمارات والسعودية، ومن 14 نوفمبر إلى 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق السعودية في تاريخ 6 ديسمبر 2022 أو نحو ذلك التاريخ.

ويعتزم المساهم البائع وهو شركة أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة طرح نحو 2.527 مليار سهم من أسهمها العادية تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال شركة أمريكانا للمطاعم، في طرح عام أولي ومزدوج في سوقي أبوظبي والسعودية، وسيتسلم المساهم البائع صافي متحصلات الطرح.

وتعد شركة "أدبتيو إيه دي"، مسجلة ومؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وتمتلك 96% من إجمالي رأسمال أمريكانا للمطاعم، وهي أداة استثمارية مشتركة مملوكة من محمد علي راشد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وكانت أعمال أمريكانا للمطاعم مملوكة ومشغلة سابقاً من الشركة الكويتية للأغذية "الأمريكانا" تحت مظلة مجموعة أمريكانا الأوسع والتي كانت تشمل قطاعي المطاعم والأغذية، وسيشمل الطرح العام الأولي أعمال شركة أمريكانا للمطاعم فقط.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم، محمد علي راشد العبار، إن طرح "أمريكانا" تمثل أول عملية طرح من نوعها في سوقي أبوظبي والسعودية، وشركة أمريكانا للمطاعم هي الوحيدة القادرة حالياً على القيام بهذا النوع من الإدراج".

ويعود السبب وراء إجراء الطرح، السماح للمساهم البائع ببيع جزء من ملكيته لإدارة وتحسين محفظة الأصول الخاصة به بشكل أكثر فعالية، فضلاً عن توفير سيولة تداول في أسهم الطرح، ومن المتوقع أن يؤدي الطرح إلى رفع مكانة الشركة في مجتمع الاستثمار المحلي والدولي.

وعينت "أمريكانا" في الإمارات بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما عينت بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الماريه المجتمعي كبنوك تلقي الاكتتاب، وفي السعودية عينت البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني كبنوك تلقي الاكتتاب.