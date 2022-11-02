جهاز قطر للاستثمار يخطط لزيادة حصته في "كريدي سويس"

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الأربعاء، نقلا عن أشخاص على دراية بالمحادثات أن جهاز قطر للاستثمار يخطط لزيادة حصته في مجموعة "كريدي سويس" من خلال الاستثمار في بيع الأسهم إلى جانب البنك الأهلي السعودي.

ووفقا للتقرير، ستصبح ربع أسهم "كريدي سويس" مملوكة لمستثمرين من الشرق الأوسط بموجب الصفقة.

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وأحجمت "كريدي سويس" عن التعليق على التقرير، ولم يستجب جهاز قطر للاستثمار بعد لطلب بالتعليق، وفقا لـ"رويترز".

وجاء التقرير بعد أن أعلنت "كريدي سويس" الشهر الماضي نيتها جمع أربعة مليارات فرنك سويسري (4.01 مليار دولار) من مستثمرين لتمويل إعادة هيكلة للمجموعة وتعزيز ميزانيتها العمومية بعد سلسلة من الفضائح والخسائر.

وكان البنك الأهلي السعودي كشف في 26 أكتوبر 2022، عن عزمه المساهمة في استثمار مالي في مجموعة كريدي سويس بما يصل إلى 1.50 مليار دولار تمثل ما يصل إلى 9.9%.

وأوضح بيان للبنك حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، الأثر المالي للاستثمار، والذي سيكون كالتالي:

أشار البنك إلى أن هذا الاستثمار في "كريدي سويس" جزء من المحفظة الاستثمارية الإجمالية لدى البنك الأهلي السعودي البالغة 68.7 مليار دولار، وبالتالي فإن هذه الشراكة ستشكل 2.2% من مجموع الاستثمار المبدئي للبنك الأهلي السعودي، و3.5% من إجمالي حقوق المساهمين و0.6% من إجمالي الأصول الموحدة.

وحول التأثير المتعلق برأس المال بوجود زيادة ملائمة فوق متطلبات رأس المال، فإنه من المتوقع أن يكون للصفقة تأثير محدود بين 20-40 نقطة أساس على مدى السنوات الخمس المقبلة، نظراً لقوة كفاية رأس المال لدى البنك الأهلي السعودي.

كما ويعتبر البنك الأهلي السعودي هذه الشراكة استثماراً جذاباً إذا تم النظر إليه من جهة خلق قيمة مضافة للمساهمين، نظراً لأن مضاعف القيمة الدفترية الملموسة (P/TBV) لبنك كريدي سويس هو 0.24 مرة، والتي يعتبر أقل بكثير من مضاعف القيمة الدفترية الملموسة P/TBV للبنك الأهلي السعودي.

وأوضح "الأهلي السعودي" أنه لا يزال ملتزماً في ما يتعلق بمحفظته الاستثمارية ويحافظ على تركيزه في مواصلة سجله الناجح في عوائد الاستثمار القوية. كما أنه ليس لدى البنك الأهلي السعودي أي خطط حالية للاستثمار بما يتجاوز 9.9% من الأسهم في كريدي سويس، وسيتم تقييم أي استثمار مستقبلي بشكل مستقل حينها من خلال النظر بعناية في مزايا ذلك الاستثمار وبناءً على تأثيره المالي وعلى رأس المال وقدرته على خلق قيمة مضافة للمساهمين على المدى الطويل.