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ولاء للتأمين التعاوني
سوق السعودية

خسائر "ولاء للتأمين" تتراجع 51% إلى 16.2 مليون ريال في الربع الثالث

43.84 مليون ريال خسائر الشركة في 9 أشهر

دبي - العربية.نت
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تراجعت خسائر شركة ولاء للتأمين التعاوني بنسبة 51.03% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 16.2 مليون ريال قبل الزكاة، مقابل 33.11 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الانخفاض في صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي على أساس سنوي يعود إلى ارتفاع صافي أقساط التأمين المكتسبة بمقدار 68.44 مليون ريال بنسبة 25.36%، وارتفاع إيرادات اكتتابات أخرى بمقدار 12.33 مليون ريال بنسبة 1755.98%، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بمقدار 3.06 مليون ريال بنسبة 7.65%، وارتفاع عمولة إعادة التأمين بمقدار 2.35 مليون ريال بنسبة 13.69%.

وأضافت أنه تم تعويض هذا الانخفاض في الخسارة جزئياً مع زيادة في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمقدار 46.37 مليون ريال بنسبة 19.29%، وارتفاع في تكلفة اكتتاب وثائق التأمين بمقدار 7.80 مليون ريال بنسبة 52.29%، وارتفاع في مصاريف اكتتابات أخرى بمقدار 5.26 مليون ريال بنسبة 17.55%، وارتفاع في احتياطي أقساط التأمين الإضافية بمقدار 1.5 مليون ريال سعودي بنسبة 69.74%.

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وعلى أساس ربعي، تحولت "ولاء للتأمين" للخسائر في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 4.68 مليون ريال قبل الزكاة في الربع الثاني من 2022.

وتراجعت خسائر شركة "ولاء للتأمين" بنسبة 5.6% في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، إلى نحو 43.84 مليون ريال قبل الزكاة، مقابل خسائر بـ 46.43 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2021.

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