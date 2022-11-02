"أكوا باور" توقع مذكرة تفاهم في مصر لتنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من الرياح

وقعت شركة أكوا باور مذكرة تفاهم مع جهات مصرية لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 غيغاوات.

ووقع عن الجانب المصري كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

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يأتي ذلك في وقت يُجري وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر زيارة رسمية للسعودية، التقى خلالها بوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.