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الخريف تستلم ترسية 4 مشاريع
شعار شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"الخريف للمياه" تحصل على تمويل 100 مليون ريال من "السعودي للاستثمار"

مدة التمويل تنتهي في 31 يوليو 2023

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، عن التوقيع على اتفاقية تسهيلات ائتمانية "متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" مع البنك السعودي للاستثمار بقيمة 100 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، اليوم الأربعاء، إن مدة التمويل تنتهي في 31 يوليو 2023.

وأضافت أن هدف التمويل تسهيلات عامة لإصدار جميع أنواع خطابات الضمانات وخطابات الاعتمادات المستندية والقروض قصيرة الأجل.

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كانت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف" أعلنت عن توقيع عقد إيجار مبنى مع مؤسسة إنماء العاصمة للتطوير العقاري بقيمة نحو 41.69 مليون ريال تشمل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت "الخريف"، إنها ستقوم بإيجار المبنى بمخطط رقم 2413 في حي الصحافة بمدينة الرياض لاستخدامه كمقر الإدارة العامة للشركة لمدة 5 سنوات.

وأوضحت أن قيمة العقد لمدة 5 سنوات، تتوزع على دفع نحو 8.34 مليون ريال سنوياً، وتبدأ الفترة التأجيرية مطلع أبريل 2023.

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